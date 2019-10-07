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  • Турчинов заявив, що арешт Пашинського, що прострелив перехожому ногу - політично вмотивований
07 жовтня 2019, понеділок, 23:09 11
Політика 2019-10-08T01:00:01+03:00
Українські Новини
Турчинов заявив, що арешт Пашинського, що прострелив перехожому ногу - політично вмотивований

Турчинов заявив, що арешт Пашинського, що прострелив перехожому ногу - політично вмотивований

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов вважає арешт ексдепутата Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Сергія Пашинського політично мотивованим.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ні прокурори, ні слідчі не пред'явили нових доказів у цій справі й не пояснили, чому вони раптом вирішили переглянути справу і перекваліфікували її з самозахисту на умисне заподіяння тілесних ушкоджень. Крім політичних мотивів це нічим не можна пояснити", - написав він.

Зі слів Турчинова, останнім часом спостерігається тенденція правоохоронних органів відкривати справи проти тих, хто був на Майдані і хто воював на сході України.

"Водночас на свободу випускають убивць, які воювали проти власної країни. Суспільству намагаються нав'язати тренд, що всі, хто працював у минулій владі - негативні персонажі. Але розкрутка цього тренду навряд чи допоможе діючій владі", - зазначив він.

Турчинов заявив, що Пашинський у цілях самозахисту прострелив ногу В'ячеславу Хімікусу.

На його думку, не знайшовши проти Пашинського компромату, було відновлено розслідування раніше закритої кримінальної справи, і в понеділок суд заарештував екснардепа.Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт").

Як повідомляли Українські Новини, 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Пашинського.

Портнов обіцяє Пашинському правильний колектив в камері і конфіскацію майна.

Раніше, 1 січня 2017 року, Пашинський прострілив ногу чоловікові в ході конфлікту. Після чого суд визнав Хімікуса, підстреленого Пашинським, потерпілим, а також суд зобов'язав Генпрокуратуру відновити розслідування справи про стрілянину Пашинського в Хімікуса.

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