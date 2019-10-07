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07 жовтня 2019, понеділок, 22:35 6
Кабмін 2019-10-08T00:06:13+03:00
Українські Новини
Прем'єр-міністр Гончарук назвав 4 пріоритети Кабміну: ринок землі, приватизація, інфраструктура і демонополіза

Прем'єр-міністр Гончарук назвав 4 пріоритети Кабміну: ринок землі, приватизація, інфраструктура і демонополізація енергоринку

Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук обговорив із міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевичсом перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

Він зазначив, що вперше в історії країни європейська та євроатлантична інтеграція впроваджені у програму діяльності уряду.

Гончарук звернув увагу делегації Латвії на чотири пріоритети українського уряду: приватизація держпідприємств, відкриття ринку землі, демонополізація енергетичного ринку і розвиток інфраструктури.

Він зазначив, що у планах уряду на найближчі 5 років - відновити 24 тис. км доріг і побудувати 5 морських портів і 15 аеропортів.

Він додав, що для української влади важлива також реформа судової системи.

Рінкевичс повідомив, що Латвія буде залишатися стратегічним партнером України в контексті європейської інтеграції.

Крім того, він запевнив, що Латвія і надалі буде реалізовувати програми лікування та реабілітації українських військовослужбовців, зокрема тих, які перебували в російському полоні.

Нагадаємо, раніше Гончарук заявив, що забезпечення незалежності Національного банку (НБУ) і захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом для уряду. Також стало відомо, що родичі прем'єра Гончарука не платили за комуналку і програли суди.Крім того, прем'єр Гончарук перед призначенням зустрічався з Коломойським.

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