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  • Під Києвом пішохід намагався перебігти дорогу в недозволеному місці і загинув під колесами Mitsubishi
07 жовтня 2019, понеділок, 21:55 5
Події 2019-10-07T21:57:30+03:00
Українські Новини
Під Києвом пішохід намагався перебігти дорогу в недозволеному місці і загинув під колесами Mitsubishi

Під Києвом пішохід намагався перебігти дорогу в недозволеному місці і загинув під колесами Mitsubishi

Смертельна ДТП під Києвом. Фото: Нацполіція
Смертельна ДТП під Києвом. Фото: Нацполіція

В Київській області на Одеській трасі водій Mitsubishi Lancer збив пішохода, який намагався перейти дорогу в недозволеному місці. Потерпілий помер на місці події до прибуття швидкої допомоги. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Білої Церкви.

Так, повідомляється, що по прибуттю медикам залишалося лише констатувати смерть потерпілого пішохода.

На місці інциденту працювали правоохоронці та "швидка".

Також на пригоди прибула слідчо-оперативна група. Причини події встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні на Одеській трасі Volkswagen на смерть збив жінку на "зебрі", водій втік.

А 11 вересня на 72 км автодороги "Київ-Знам'янка", поблизу міста Кагарлик Київської області, сталася смертельна аварія. Загинули три особи. Один з автомобілів загорівся після зіткнення.

Також під Києвом у місті Миронівка сталася смертельна ДТП за участю одного автомобіля. В результаті аварії один хлопець загинув, ще сім осіб потрапили до лікарні.

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