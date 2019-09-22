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22 сентября 2019, воскресенье, 08:51 64
Происшествия 2019-09-22T08:51:11+03:00
Українські Новини
На Одесской трассе Volkswagen насмерть сбил женщину на "зебре", водитель сбежал

На Одесской трассе Volkswagen насмерть сбил женщину на "зебре", водитель сбежал

Volkswagen насмерть сбил женщину на Одесской трассе. Фото: Информатор
Volkswagen насмерть сбил женщину на Одесской трассе. Фото: Информатор

Вчера вечером, 21 сентября, на Одесской трассе (Киевская область) Volkswagen Passat сбил насмерть женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает Информатор.

Так, правоохранители сообщили, что женщина возрастом на вид около 60 лет переходила Одесскую трассу по пешеходному переходу, расположенному рядом с остановкой "Калиновка". В этот момент ее на скорости сбил автомобиль Volkswagen Passat, который двигался по направлению из Киева. Машина несколько метров протащила пешехода, а удар был такой силы, что женщине оторвало ногу.

После столкновения водитель Volkswagen проехал еще несколько метров, затем остановился, вышел из машины и сбежал с места происшествия. К сожалению, от полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте.

Volkswagen насмерть сбил женщину на Одесской трассе. Фото: ИнформаторVolkswagen насмерть сбил женщину на Одесской трассе. Фото: Информатор

На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. На данный момент все усилия правоохранителей направлены на установление личности водителя Volkswagen Passat.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве женщина-водитель перепутала педали и сбила маму и ребенка.

Ранее в Киеве на Академгородке Mersedes насмерть сбил девушку и скрылся.

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