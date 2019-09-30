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30 сентября 2019, понедельник, 09:25 1824
Происшествия 2019-09-30T09:26:20+03:00
Українські Новини
Легковушка врезалась в забор под Киевом: один погиб, семеро в больнице

Легковушка врезалась в забор под Киевом: один погиб, семеро в больнице

Под Киевом в городе Мироновка произошло смертельное ДТП с участием одного автомобиля. В результате аварии один парень погиб, еще семь человек попали в больницу. Для разбирательств была направлена следственно-оперативная группа.

Авария случилась около 07:00, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как выяснили правоохранители, 17-летний водитель не справился справился с управлением и врезался в забор частного сектора. После этого легковушка проехала по двору и перевернулась. В момент аварии в машине было семь пассажиров, один из них был в багажнике, и водитель.

От столкновения 19-летний парень, который ехал в багажнике, погиб на месте. Еще шесть пассажиров, среди них две девушки, и водителя госпитализировали в больницу. Стоит отметить, что 17-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза показала 1,25 промилле.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного Кодекса Украины. Ведется следствие.

Смертельное ДТП в Мироновке.Смертельное ДТП в Мироновке.

 

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