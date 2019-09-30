Легковушка врезалась в забор под Киевом: один погиб, семеро в больнице

Под Киевом в городе Мироновка произошло смертельное ДТП с участием одного автомобиля. В результате аварии один парень погиб, еще семь человек попали в больницу. Для разбирательств была направлена следственно-оперативная группа.\r\nАвария случилась около 07:00, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.\r\nКак выяснили правоохранители, 17-летний водитель не справился справился с управлением и врезался в забор частного сектора. После этого легковушка проехала по двору и перевернулась. В момент аварии в машине было семь пассажиров, один из них был в багажнике, и водитель.\r\nОт столкновения 19-летний парень, который ехал в багажнике, погиб на месте. Еще шесть пассажиров, среди них две девушки, и водителя госпитализировали в больницу. Стоит отметить, что 17-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза показала 1,25 промилле.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного Кодекса Украины. Ведется следствие.\r\nСмертельное ДТП в Мироновке.\r\n