В серьезном ДТП в Киевской области погибли три человека

Сегодня, 11 сентября, на 72 км автодороги "Киев-Знаменка", вблизи города Кагарлык Киевской области, произошла смертельная авария. Погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции.\r\nТак, сообщается, что авария произошла с участием автомобилей "Chevrolet " и "Volkswagen", которые ехали навстречу друг другу.\r\nОтмечается, что один из автомобилей загорелся после столкновения.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=jM3TahS9NVc#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n"В результате ДТП погибли три человека. На месте происшествия работает полиция и ГосЧС. Детали трагедии выясняются", - говорится в сообщении.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киевской области водитель умер во время проверки документов.\r\nТакже пассажирка Tesla погибла от столкновения с коммунальщиками на трассе "Киев-Житомир".