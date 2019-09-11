В серьезном ДТП в Киевской области погибли три человека

Сегодня, 11 сентября, на 72 км автодороги "Киев-Знаменка", вблизи города Кагарлык Киевской области, произошла смертельная авария. Погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, сообщается, что авария произошла с участием автомобилей "Chevrolet " и "Volkswagen", которые ехали навстречу друг другу.

Отмечается, что один из автомобилей загорелся после столкновения.

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"В результате ДТП погибли три человека. На месте происшествия работает полиция и ГосЧС. Детали трагедии выясняются", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области водитель умер во время проверки документов.

Также пассажирка Tesla погибла от столкновения с коммунальщиками на трассе "Киев-Житомир".