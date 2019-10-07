РФ екстрадувала підозрюваного у вбивстві кікбоксера-українця

З Росії в Україну екстрадували чоловіка, який підозрюється у вбивстві, скоєному в Києві в жовтні 2017 року. Про це в понеділок, 7 жовтня, повідомляє прес-служба поліції Києва.

"У жовтні 2017 року в столичну поліцію зателефонував чоловік з повідомленням про те, що після аварійного відкривання дверей квартири на вулиці митрополита Липківського він виявив труп колеги з ознаками насильницької смерті", - йдеться в повідомленні.

Також пропало авто, яким користувався загиблий.

Поліція розслідувала вбивство і невдовзі встановила особу підозрюваного, яким виявився 22-річний знайомий вбитого. На той момент чоловік вже переховувався на території Російської Федерації.

"Тому йому заочно повідомили про підозру у вчиненні злочинів і оголосили в міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.

У січні цього року слідчі встановили місцезнаходження і затримали підозрюваного на території Російської Федерації в місті Санкт-Петербург. Днями його екстрадували в Україну.

Солом'янський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Як повідомляли Українські Новини, 15 серпня Амос Дов Сільвер втік від правоохоронців в аеропорту Бориспіль безпосередньо перед екстрадицією. У ніч на 17 він був повторно затриманий в одній з областей України.

Також з'явилося відео втечі Сельвера від СБУ.