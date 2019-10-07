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07 жовтня 2019, понеділок, 18:46 17
Політика 2019-10-07T19:30:01+03:00
Українські Новини
Ткаченко вже в середу може стати головою КМДА

Ткаченко вже в середу може стати головою КМДА

Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко

Журналіст Сергій Лещенко заявив, що колишній генеральний директор телеканалу 1+1, народний депутат від Слуги народу Олександр Ткаченко може бути призначений головою КМДА вже на цьому тижні.Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

"Олександр Ткаченко вже в середу може бути призначений головою Київської міської державної адміністрації. Він вже подав декларацію про доходи за 2018 рік як кандидат на цю посаду", — розповів Лещенко.

За його словами, 9 жовтня має відбутися засідання Кабінету міністрів, на якому на ім'я президента Володимира Зеленського, ймовірно, і буде подано подання про призначення Ткаченка на цю посаду.

Як повідомляли Українські Новини, 4 вересня Кабінет міністрів підтримав подання на звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Повноваження мера Києва і голови КМДА можуть розділити: у Раді мають намір прийняти законопроект.

Ткаченко подав декларацію на посаду голови КМДА.

Новим гендиректором "1+1" замість Ткаченко став Миенко.

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