Ткаченко вже в середу може стати головою КМДА

Журналіст Сергій Лещенко заявив, що колишній генеральний директор телеканалу 1+1, народний депутат від Слуги народу Олександр Ткаченко може бути призначений головою КМДА вже на цьому тижні.Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

"Олександр Ткаченко вже в середу може бути призначений головою Київської міської державної адміністрації. Він вже подав декларацію про доходи за 2018 рік як кандидат на цю посаду", — розповів Лещенко.

За його словами, 9 жовтня має відбутися засідання Кабінету міністрів, на якому на ім'я президента Володимира Зеленського, ймовірно, і буде подано подання про призначення Ткаченка на цю посаду.

Як повідомляли Українські Новини, 4 вересня Кабінет міністрів підтримав подання на звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Повноваження мера Києва і голови КМДА можуть розділити: у Раді мають намір прийняти законопроект.

Ткаченко подав декларацію на посаду голови КМДА.

Новим гендиректором "1+1" замість Ткаченко став Миенко.