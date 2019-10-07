Аргумент про російський вплив мене дивує, - Штайнмайєр про свою "формулу"

Під час візиту в Тбілісі президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр розповів, звідки взялася і що передбачає так звана "формула Штайнмайєра", повідомляє "BBC Україна".

Відповідаючи на запитання кореспондентки, якою була роль Росії у створенні цієї формули і чи є правдивими слова Петра Порошенка, що вона "написана" у Кремлі, президент Німеччини спочатку зазначив: "По-перше, я не розумію ваше питання".

Але далі він розповів, як виникла "формула".

"Була ситуація на перемовинах у Парижі три роки тому, які проводилися на зустрічі нормандської контактної групи на найвищому рівні. Перемовини не просувалися, тому що насправді проєкти, які мали бути імплементовані після мінських угод, стали відомими... Але кроки, які мали бути зроблені обома сторонами, були занадто великими. Саме тому формула не містить нічого більше, ніж спробу зробити з великих кроків (запропонованих в угодах, - ред.), які учасники конфлікту не хотіли робити, низку менших кроків, які, попри їх сутність та наслідки, досі треба узгодити. Таким чином аргумент (про російський вплив. - Ред.) мене дивує, оскільки був присутній один з представників тодішнього президента (Порошенка, - ред.)", - сказав Штайнмаєр.

Видання припускає, що, ймовірно, Штайнмаєр міг помилитися з точною датою чи місцем перемовин, оскільки зустріч в нормандському форматі у Парижі за участі лідерів чотирьох держав та очільників МЗС пройшла 2 жовтня 2015 року, тобто чотири роки тому. А у жовтні 2016 року зустріч у такому форматі відбулася у Берліні й вона була останньою.

У вересні 2016 року до Києва приїхали міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та Франції Жан-Марк Еро. До цих переговорів Європа підтримувала позицію України і президента Порошенка у тому, що виконання політичного блоку угод, тобто проведення місцевих виборів на неконтрольованих територіях, а також закріплення особливого статусу Донбасу, можливе лише після виконання безпекових пунктів мінських домовленостей. Головні з них: виведення військ з самопроголошених "республік", встановлення контролю ОБСЄ над українсько-російським кордоном, звільнення усіх заручників.

У Києві пан Штайнмаєр за підтримки французького колеги запропонував компромісний, на їхню думку, план. Безпековий блок Мінських угод виконувати одночасно із політичним. Метою вони називали необхідність зрушити з "мертвої точки" мінський процес.

Як повідомляли Українські Новини, таксист відмовився везти Порошенка після Штайнмайєр-Майдану.

Тим часом по всій Україні і за кордоном пройшли мітинги "Ні капітуляції", а у Путіна заявили, що шанси на зустріч в "нормандському форматі" ростуть.