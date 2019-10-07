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07 жовтня 2019, понеділок, 15:45 33
Фінанси 2019-10-07T15:53:04+03:00
Українські Новини
Куди поверне долар: експерт дав прогноз курсу "зеленого" на тиждень

Куди поверне долар: експерт дав прогноз курсу "зеленого" на тиждень

Долари. Фото: tolkopravda
Долари. Фото: tolkopravda

За тиждень курс долара до гривні зріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,9-3,3%. Так, з минулого понеділка, 30 вересня, офіційний курс долара виріс з 24,08 грн – до 24,61 грн, попит/пропозиція долара на міжбанку – до 24,80/24,85 грн, а середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках – до 24,74/25,22 грн, але долар може зробити ще один ривок вгору і після цього почати зниження, повідомляє "Сьогодні" з посиланням на старшого аналітика "Альпарі" Вадима Іосуба.

Так, вже через тиждень "зелений" в обмінниках буде коштувати на рівні 25,2/25,5 грн.

"Минулого тижня найбільш інтенсивне зростання курсу припало на вівторок і середу, після чого він стабілізувався. Однак потенціал для зростання курсу долара ще повністю не вичерпаний, і він може зробити ще один ривок наверх, перш ніж перейти до зниження. Цього тижня ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 25,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн (купівля/продаж)", – розповів Іосуб.

Як повідомляли Українські Новини, до кінця року зарплати можуть вирости, а ціни підскочити.

Тим часом після місячного зниження курс продажу долара за тиждень злетів на 74 копійки.

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