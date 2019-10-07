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07 жовтня 2019, понеділок, 15:25 15
Економіка 2019-10-07T17:30:03+03:00
Українські Новини
Запаси газу в підземних сховищах зростають через імпорт

Запаси газу в підземних сховищах зростають через імпорт

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах (ПСГ) у 2,36 рази, або на 11,932 млрд куб. м до 20,677 млрд куб. м від початку сезону закачування, який стартував 5 квітня.

Про це свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи (ГТС) компанії "Укртрансгаз", передають Українські Новини.

Станом на 5 жовтня в ПСГ знаходилося 20 677,55 млн куб. м газу, що на 26,4%, або на 4,32 млрд куб. м більше, ніж на аналогічну дату 2018 року (16 359,22 млн куб. м).

Від початку жовтня (станом на 5 жовтня) Україна імпортувала 250,44 млн куб. м газу: 194,172 млн куб. м - через Словаччину, 23,563 млн куб. м - через Угорщину, 32,705 млн куб. м - через Польщу.

Власний видобуток від початку жовтня становив 273,472 млн куб. м, транзит - 1 093,324 млн куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, експерт заявив, що "Нафтогаз" накопичив у сховищах лише 8 млрд куб. м, а не 21. Крім того, Україна назвала єдиний варіант, при якому готова закуповувати газ у Росії. Тим часом газ на опалювальний сезон запасли понад 7 тис. домогосподарств.

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