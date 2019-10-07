Справу Burisma було закрито в 2017 через небажання її розслідувати детективами НАБУ, - ГПУ

Кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем чиновниками Міністерства екології та природних ресурсів при видачі спеціальних дозволів на користування надрами групі компаній Burisma було закрито в 2017 році через неефективне його розслідування детективами Національного антикорупційного бюро.

Про це йдеться в постанові про закриття справи, копією якої мають Українські Новини.

Справа розслідувалася з червня 2015 року за статтею 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Під час досудового розслідування було допитано як свідків керівників підприємств, яким було видано дозволи на користування надрами, а також членів комісій, які приймали рішення про видачу спецдозволів.

У своїх свідченнях свідки повідомили, що ексміністр екології Микола Злочевський або інші особи Мінекології не втручалися в процедуру видачі дозволів на користування надрами.

Самого Злочевського не допитано через його відсутність в Україні, а місцезнаходження його не було відомо слідству.

Під час розслідування справи не було отримано достатніх доказів того, що чиновники Мінекології скоїли кримінальний злочин за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу.

"Також вивченням стану досудового розслідування встановлено, що протягом 9 місяців досудового розслідування детективами (НАБУ) ніяких слідчих дій не проведено. Незважаючи на неодноразові вказівки прокурора про необхідність своєчасного прийняття законного і обґрунтованого рішення, поряд із неприпустимістю зайвого зволікання в досудовому розслідуванні, слідчими не отримано докази, які б свідчили про наявність складу кримінального правопорушення за частиною 2 ст. 364 КК, і фактично вичерпано інші процесуальні можливості отримання таких доказів у подальшому", - наголошується в постанові про закриття справи.

У зв'язку з зазначеними обставинами справу було закрито прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп просив Володимира Зеленського розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина Джо Байдена Хантера, який входив до спостережної ради компанії Burisma.

Компанія Burisma, яка потрапила в скандал Трампа і Зеленського, похвалилася новою свердловиною з доходом $30 тис. на добу.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що син можливого президента США Байдена сидів на кокаїні і заробляв $50 тис. доларів в Україні щомісяця.