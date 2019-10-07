Без штампа в паспорті: Саудівська Аравія дозволить різностатевим іноземцям жити разом у готелях

Неодруженим іноземним парам дозволили разом жити у номерах готелів у Саудівській Аравії. Таке рішення стало частиною нового візового режиму, оголошеного урядом королівства в той час, як саудівкам дозволять служити в армії у всіх військах, повідомляє "BBC Україна".

Жінкам також дозволять зупинятися у готелях самостійно. Влада країни вдається до таких кроків задля розвитку туристичної галузі. Раніше для того, аби оренувати номер, усі пари повинні були надати свідоцтво про шлюб. Тепер такі обмеження зняли - щоправда, лише для іноземців.

"Усім громадянам Саудівської Аравії необхідно надати свідоцтво про шлюб або докази родинних стосунків при заїзді до готелю. Цього не потрібно робити іноземним туристам. Усі жінки, включно з громадянками Саудівської Аравії, можуть зупинятися у готелях самостійно, надавши при реєстрації посвідчення особи", - йдеться у повідомленні Саудівської комісії з туризму та національної спадщини.

Новий візовий регламент зазначає, що туристкам не потрібно носити повністю закритий одяг, але все ж очікується, що вони вдягатимуться скромно. Алкоголь і надалі залишається під забороною.

Саудівська Аравія, яку вважають однією з країн із найсуворішими законами, намагається пом'якшити свій імідж в очах іноземних туристів та інвесторів.

Саймон Калдер, старший редактор з питань туризму у виданні The Independent, заявив, що послаблення візових правил, скоріш за все, збільшить кількість людей, які їдуть до королівства.

"Суттєве спрощення візової бюрократії має призвести до негайного зростання кількості відвідувачів - в першу чергу, на мою думку, тих, хто цікавиться арабським світом та його спадщиною", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, одна з найбільш закритих країн світу почне пускати іноземних туристів. Тим часом саудівкам від 21 року дозволили виїжджати з країни, не питаючи чоловіків.