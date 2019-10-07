підписатися на розсилку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
ONLINE
7.10.19 15:00 Пресс-конференция руководства КП "Киевгорсвет" и КГГА

  • Новини
  • Світ
  • Азія
  • Без штампа в паспорті: Саудівська Аравія дозволить різностатевим іноземцям жити разом у готелях
07 жовтня 2019, понеділок, 12:15 15
Азія 2019-10-07T14:45:03+03:00
Українські Новини
Без штампа в паспорті: Саудівська Аравія дозволить різностатевим іноземцям жити разом у готелях

Без штампа в паспорті: Саудівська Аравія дозволить різностатевим іноземцям жити разом у готелях

Саудівська Аравія. Фото: pixabay
Саудівська Аравія. Фото: pixabay

Неодруженим іноземним парам дозволили разом жити у номерах готелів у Саудівській Аравії. Таке рішення стало частиною нового візового режиму, оголошеного урядом королівства в той час, як саудівкам дозволять служити в армії у всіх військах, повідомляє "BBC Україна".

Жінкам також дозволять зупинятися у готелях самостійно. Влада країни вдається до таких кроків задля розвитку туристичної галузі. Раніше для того, аби оренувати номер, усі пари повинні були надати свідоцтво про шлюб. Тепер такі обмеження зняли - щоправда, лише для іноземців.

"Усім громадянам Саудівської Аравії необхідно надати свідоцтво про шлюб або докази родинних стосунків при заїзді до готелю. Цього не потрібно робити іноземним туристам. Усі жінки, включно з громадянками Саудівської Аравії, можуть зупинятися у готелях самостійно, надавши при реєстрації посвідчення особи", - йдеться у повідомленні Саудівської комісії з туризму та національної спадщини.

Новий візовий регламент зазначає, що туристкам не потрібно носити повністю закритий одяг, але все ж очікується, що вони вдягатимуться скромно. Алкоголь і надалі залишається під забороною.

Саудівська Аравія, яку вважають однією з країн із найсуворішими законами, намагається пом'якшити свій імідж в очах іноземних туристів та інвесторів.

Саймон Калдер, старший редактор з питань туризму у виданні The Independent, заявив, що послаблення візових правил, скоріш за все, збільшить кількість людей, які їдуть до королівства.

"Суттєве спрощення візової бюрократії має призвести до негайного зростання кількості відвідувачів - в першу чергу, на мою думку, тих, хто цікавиться арабським світом та його спадщиною", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, одна з найбільш закритих країн світу почне пускати іноземних туристів. Тим часом саудівкам від 21 року дозволили виїжджати з країни, не питаючи чоловіків.

Більше новин про: Туризм Саудівська Аравія одруження готелі

Архів
Новини
Зеленський призначив свого помічника гендиректора "Укрпошти" членами спостережної ради "Укроборонпрому" 14:48
Бойовики збирають конфіденційну інформацію про жителів "ДНР" і "ЛНР" під виглядом перепису населення", - розвідка 14:28
Звільнених моряків з сім'ями запросила на відпочинок одна з країн ЄС 14:23
Один із найбільших проектувальників України призупинив діяльність через рейдерське захоплення 14:02
Прийнятність "формули Штайнмайєра" залежить від редакції двох законів про Донбас, - Пристайко 14:00
більше новин
Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції
Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників 13:00
Один із найбільших проектувальників України призупинив діяльність через рейдерське захоплення 14:02
Міністр юстиції упевнений в законності і правильності мирової угоди з "Філіп Морріс" 11:18
Імпорт електроенергії з Росії вигідний окремим підприємствам, - ЗМІ 12:23
Робітники Миколаївського порту поскаржились Зеленському на "Укрзалізницю" 13:00 Документ
більше новин
Уряд відмовився знижувати комуналку, незважаючи на пряме доручення Зеленського 21:57
ДБР просить суд взяти під варту Пашинського 11:55
Ігор Клименко. Фото: Нацполиция
Новий голова Нацполіції виступає за легалізацію проституції 10:17
У Мар'їнці в багатоповерхівці прогримів вибух, загинули двоє осіб 11:08
Віче на Майдані Незалежності проти капітуляції
Віче проти "формули Штайнмайєра": на Майдані зібралося близько 10 тисяч протестувальників 13:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok