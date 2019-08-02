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02 августа 2019, пятница, 23:59 43
Азия 2019-08-03T00:11:09+03:00
Українські Новини
Саудовкам от 21 года разрешили выезжать из страны без спроса мужчин

Саудовкам от 21 года разрешили выезжать из страны без спроса мужчин

Паранджа. Фото: pixabay
Паранджа. Фото: pixabay

Саудовская Аравия, в которой недавно женщину впервые назначили послом и которую давно критикуют за нарушения прав человека, вводит ряд заметных послаблений для женщин, в частности, в том, что касается свободы передвижения. Теперь женщинам старше 21 года не требуется разрешение их мужчин-опекунов - мужей, отцов или братьев, - чтобы сделать загранпаспорт и выехать за границу, сообщает "Русская служба BBC".

Впервые в истории женщинам позволено оформлять такие документы, как свидетельства о рождении, браке и разводе. Согласно новому закону, все граждане страны имеют право на работу, не подвергаясь дискриминации по гендерному и возрастному признаку, а также по состоянию здоровья.

Хотя саудовцы активно хвалят реформу в Twitter, критики отмечают, что принимаемые законы работают только на словах в стране, где на самом деле правят традиции.

Женщины по-прежнему должны получать согласие мужчин, чтобы выйти замуж или жить самостоятельно.

Саудовским женщинам также нужно разрешение от родственника-мужчины, чтобы покинуть тюрьму или приют для жертв домашнего насилия.

Хэштег, призывающий разрешить брак без согласия опекуна, стал одним из самых популярных в Twitter после объявления о реформе.

Несмотря на недавние реформы, Саудовская Аравия вошла в последнюю десятку стран в Индексе гендерного разрыва на Всемирном экономическом форуме в 2018 году (с 2017 года она на два пункта обгоняет Иран).

В мае 2018 года власти Саудовской Аравии арестовали более десяти активисток, выступавших за права женщин. Активистки требовали разрешить женщинам водить машину. С тех пор запрет был снят, но большинство из них до сих пор остаются в заключении.

Женщинам, страдавшим от домашнего насилия, неоднократно приходилось бежать из страны.

Как сообщали Українські Новини, сбежавшая из Саудовской Аравии девушка выехала в Канаду, чтобы попросить убежища.

Ранее в Саудовской Аравии женщин арестовали за участие в хеллоуинской вечеринке.

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