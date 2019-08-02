Саудовкам от 21 года разрешили выезжать из страны без спроса мужчин

Саудовская Аравия, в которой недавно женщину впервые назначили послом и которую давно критикуют за нарушения прав человека, вводит ряд заметных послаблений для женщин, в частности, в том, что касается свободы передвижения. Теперь женщинам старше 21 года не требуется разрешение их мужчин-опекунов - мужей, отцов или братьев, - чтобы сделать загранпаспорт и выехать за границу, сообщает "Русская служба BBC".\r\nВпервые в истории женщинам позволено оформлять такие документы, как свидетельства о рождении, браке и разводе. Согласно новому закону, все граждане страны имеют право на работу, не подвергаясь дискриминации по гендерному и возрастному признаку, а также по состоянию здоровья.\r\nХотя саудовцы активно хвалят реформу в Twitter, критики отмечают, что принимаемые законы работают только на словах в стране, где на самом деле правят традиции.\r\nЖенщины по-прежнему должны получать согласие мужчин, чтобы выйти замуж или жить самостоятельно.\r\nСаудовским женщинам также нужно разрешение от родственника-мужчины, чтобы покинуть тюрьму или приют для жертв домашнего насилия.\r\nХэштег, призывающий разрешить брак без согласия опекуна, стал одним из самых популярных в Twitter после объявления о реформе.\r\nНесмотря на недавние реформы, Саудовская Аравия вошла в последнюю десятку стран в Индексе гендерного разрыва на Всемирном экономическом форуме в 2018 году (с 2017 года она на два пункта обгоняет Иран).\r\nВ мае 2018 года власти Саудовской Аравии арестовали более десяти активисток, выступавших за права женщин. Активистки требовали разрешить женщинам водить машину. С тех пор запрет был снят, но большинство из них до сих пор остаются в заключении.\r\nЖенщинам, страдавшим от домашнего насилия, неоднократно приходилось бежать из страны.\r\nКак сообщали Українські Новини, сбежавшая из Саудовской Аравии девушка выехала в Канаду, чтобы попросить убежища.\r\nРанее в Саудовской Аравии женщин арестовали за участие в хеллоуинской вечеринке.