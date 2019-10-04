Саудовкам разрешат служить в армии во всех войсках

Женщинам в Саудовской Аравии впервые будет разрешено вступать в армию в качестве солдат, сообщает Gulf News.

Министерство обороны Саудовской Аравии позволило женщинам вступать на военную службу с чинами от рядового солдата до сержанта в армейских сухопутных, воздушных, военно-морских силах, противовоздушной обороне и ракетных войсках, а также на медицинские должности.

Бывший чиновник Минобороны Саудовской Аравии Хасан Аль Шихири назвал нововведение "важным шагом в правильном направлении".

"У министерства огромные перспективы, которые могут принять тысячи женщин, которые могут изменить их положение", - добавил он.

В прошлом году Саудовская Аравия разрешила женщинам присоединяться к службам безопасности, включая борьбу с наркотиками, тюрьмы и уголовное расследование. В последние годы Саудовская Аравия приняла ряд социальных и экономических реформ, главным образом в отношении женщин.

Как сообщали Українські Новини, саудовкам от 21 года разрешили выезжать из страны без спроса мужчин. Кроме того, впервые в Саудовской Аравии послом назначена женщина.

Ранее в Саудовской Аравии женщинам разрешили управлять самолетами.