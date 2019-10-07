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07 жовтня 2019, понеділок, 10:45 11
Зовнішня політика 2019-10-07T11:30:03+03:00
Українські Новини
Оточення Трампа домагалося звільнення глави "Нафтогазу" Коболєва, - ЗМІ

Оточення Трампа домагалося звільнення глави "Нафтогазу" Коболєва, - ЗМІ

Андрій Коболєв
Андрій Коболєв

Група бізнесменів, які пов'язані з Президентом США Дональдом Трампом і його адвокатом Руді Джуліані, намагалася змінити керівництво "Нафтогазу". Про це повідомляє "Страна" з посиланням на Associated Press.

"Це коло бізнесменів і донорів республіканців апелювало зв'язками з Джуліані і Трампом, намагаючись визначити нове вище керівництво великої державної газової компанії України. Їхній план полягав у тому, щоб потім направити вигідні контракти в компанії, контрольовані союзниками Трампа", - розповіли два джерела.

За їх даними, в центрі цих зусиль стояли три бізнесмена - два уродженця СРСР Лев Парнас і Ігор Фруман, а також нафтовий магнат з Бока-Ратон (штат Флорида) Гаррі Саджиант III.

За планом бізнесменів, гендиректор "Нафтогазу" Андрій Коболєв повинен був бути замінений іншим топ-менеджером компанії Андрієм Фаворовим.

Однак, цей план був зірваний програшем Володимиру Зеленському колишнього президента України Петра Порошенка на виборах 2019 року.

Після цього, за даними співрозмовників агентства, міністр енергетики США Рік Перрі зробив зусилля зі зміни управлінської команди "Нафтогазу".

Поки не відомо, чи була спроба Перрі змінити членів ради директорів "Нафтогазу" узгоджена зі сподвижниками Джуліані.


Як повідомляли Українські Новини, Зеленського закликають знизити в 70 разів зарплату Коболєва.

Раніше Коболєва помітили з новою супутницею в одному з київських ресторанів.

Також стало відомо, що Коболєв продає бізнес в Єгипті.

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