Оточення Трампа домагалося звільнення глави "Нафтогазу" Коболєва, - ЗМІ

Група бізнесменів, які пов'язані з Президентом США Дональдом Трампом і його адвокатом Руді Джуліані, намагалася змінити керівництво "Нафтогазу". Про це повідомляє "Страна" з посиланням на Associated Press.

"Це коло бізнесменів і донорів республіканців апелювало зв'язками з Джуліані і Трампом, намагаючись визначити нове вище керівництво великої державної газової компанії України. Їхній план полягав у тому, щоб потім направити вигідні контракти в компанії, контрольовані союзниками Трампа", - розповіли два джерела.

За їх даними, в центрі цих зусиль стояли три бізнесмена - два уродженця СРСР Лев Парнас і Ігор Фруман, а також нафтовий магнат з Бока-Ратон (штат Флорида) Гаррі Саджиант III.

За планом бізнесменів, гендиректор "Нафтогазу" Андрій Коболєв повинен був бути замінений іншим топ-менеджером компанії Андрієм Фаворовим.

Однак, цей план був зірваний програшем Володимиру Зеленському колишнього президента України Петра Порошенка на виборах 2019 року.

Після цього, за даними співрозмовників агентства, міністр енергетики США Рік Перрі зробив зусилля зі зміни управлінської команди "Нафтогазу".

Поки не відомо, чи була спроба Перрі змінити членів ради директорів "Нафтогазу" узгоджена зі сподвижниками Джуліані.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленського закликають знизити в 70 разів зарплату Коболєва.

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