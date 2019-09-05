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05 сентября 2019, четверг, 18:58 149
Экономика 2019-09-05T20:00:02+03:00
Українські Новини
Коболев продает бизнес в Египте

Коболев продает бизнес в Египте

Андрей Коболев. Фото: hubs.ua
Андрей Коболев. Фото: hubs.ua

Глава Национальной акционерной компании "Нефтегаз" Андрей Коболев намерен продать свои активы в Египте в то время, как Президента Владимира Зеленского призывают снизить в 70 раз зарплату Коболева.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "UN - сливы и груши".

"В нашем распоряжении есть документ, согласно которому в 2019 году НАК "Нефтегаз Украины" планирует продать свои активы в стране фараонов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что от продажи инвестиционных активов "Нефтегаз" планирует получить 100 млн долларов. НАК вел подсчеты с учетом курса доллара 28,2 гривен и в гривневом эквиваленте компания планирует получить 2,82 млрд за продажу активов в Египте.

Кроме того, компания планирует в 1-3 квартале 2019 года получить 1,533 млрд гривен от реализации инвестиционных проектов в Египте.

Как сообщали Українські Новини, все доходы от использования транспортной инфраструктуры принесли украинскому бюджету меньше, чем вывели премиями Коболев и компания.

Тем временем бонусы главы НАКа Коболева ежедневно обходятся бюджету госкомпании как 1000 президентов Зеленских.

Больше новостей о: Нефтегаз Бизнес Египет Андрей Коболев

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