Коболев продает бизнес в Египте

Глава Национальной акционерной компании "Нефтегаз" Андрей Коболев намерен продать свои активы в Египте в то время, как Президента Владимира Зеленского призывают снизить в 70 раз зарплату Коболева

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "UN - сливы и груши".

"В нашем распоряжении есть документ, согласно которому в 2019 году НАК "Нефтегаз Украины" планирует продать свои активы в стране фараонов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что от продажи инвестиционных активов "Нефтегаз" планирует получить 100 млн долларов. НАК вел подсчеты с учетом курса доллара 28,2 гривен и в гривневом эквиваленте компания планирует получить 2,82 млрд за продажу активов в Египте.

Кроме того, компания планирует в 1-3 квартале 2019 года получить 1,533 млрд гривен от реализации инвестиционных проектов в Египте.

Как сообщали Українські Новини, все доходы от использования транспортной инфраструктуры принесли украинскому бюджету меньше, чем вывели премиями Коболев и компания.

Тем временем бонусы главы НАКа Коболева ежедневно обходятся бюджету госкомпании как 1000 президентов Зеленских.