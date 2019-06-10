Коболева заметили с новой спутницей на террасе одного из киевских ресторанов

Коболев со своей спутницей в ресторане.

Коболев со своей спутницей в ресторане.

Главу НАК "Нефтегаз" 40-летнего Андрея Коболева на выходных заметили на летней террасе одного из заведений Киева, сообщает "Страна".

Коболев вместе со своей спутницей посетили ресторан "Прага" с большой верандой на воде в районе ВДНХ, который популярен среди спортсменов и знаменитостей.

Коболев со своей спутницей в ресторане.

Коболев и его подруга заказали по салату, а из напитков выбрали розовое шампанское. Отмечается, что в "Праге", самая дешевая бутылка такового стоит 3 800 гривен, а салаты стартуют от 182 гривен за блюдо из овощей с сыром фета, при этом за салат с угрем и авокадо придется заплатить 397 гривен.

Пара провела на террасе около двух часов, они трапезничали и вели беседу.

Как рассказал изданию персонал одного из ресторанов, где часто появляется чиновник - он хороший клиент и оставляет щедрые чаевые.

Коболев со своей спутницей в ресторане.

Коболев холост. В 2017 году он развелся со своей супругой Зоряной, от брака с которой у него есть трое детей. Вместе Андрей и Зоряна прожили около 14 лет.

Бывшая жена Коболева Зоряна. Фото: Facebook

Как сообщали Українські Новини, среди самых высокооплачиваемых руководителей госкомпаний на первом месте Коболев. "Нефтегаз" засекретил новый контракт Коболева с заоблачной зарплатой.

Тем временем суд отменил наложенный на Коболева штраф ГФС в 1,4 млрд гривен, а Кабмин снял с повестки дня вопрос об увольнении Коболева.