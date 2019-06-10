Коболева заметили с новой спутницей на террасе одного из киевских ресторанов

Главу НАК "Нефтегаз" 40-летнего Андрея Коболева на выходных заметили на летней террасе одного из заведений Киева, сообщает "Страна".\r\nКоболев вместе со своей спутницей посетили ресторан "Прага" с большой верандой на воде в районе ВДНХ, который популярен среди спортсменов и знаменитостей.\r\nКоболев со своей спутницей в ресторане.\r\nКоболев и его подруга заказали по салату, а из напитков выбрали розовое шампанское. Отмечается, что в "Праге", самая дешевая бутылка такового стоит 3 800 гривен, а салаты стартуют от 182 гривен за блюдо из овощей с сыром фета, при этом за салат с угрем и авокадо придется заплатить 397 гривен.\r\n\r\nПара провела на террасе около двух часов, они трапезничали и вели беседу.\r\nКак рассказал изданию персонал одного из ресторанов, где часто появляется чиновник - он хороший клиент и оставляет щедрые чаевые.\r\nКоболев со своей спутницей в ресторане.\r\nКоболев холост. В 2017 году он развелся со своей супругой Зоряной, от брака с которой у него есть трое детей. Вместе Андрей и Зоряна прожили около 14 лет.\r\nБывшая жена Коболева Зоряна. Фото: Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, среди самых высокооплачиваемых руководителей госкомпаний на первом месте Коболев. "Нефтегаз" засекретил новый контракт Коболева с заоблачной зарплатой.\r\nТем временем суд отменил наложенный на Коболева штраф ГФС в 1,4 млрд гривен, а Кабмин снял с повестки дня вопрос об увольнении Коболева.