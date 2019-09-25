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25 сентября 2019, среда, 13:00 123
Кабмин 2019-09-25T13:20:26+03:00
Українські Новини
Главой Нацполиции назначен Клименко

Главой Нацполиции назначен Клименко

Игорь Клименко. Фото: Нацполиция
Игорь Клименко. Фото: Нацполиция

Кабинет Министров назначил заместителя главы Национальной полиции Игоря Клименко главой Нацполиции вместо Сергея Князева после того, как МВД предложило назначить главой Нацполиции Клименко вместо Князева.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства, передают Українські Новини.

"У Национальной полиции новый руководитель - генерал Игорь Клименко", - сообщил Гончаренко.

Других деталей он не сообщил. Информацию подтвердил на своей странице в соцсети Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

"Назначили нового главу Нацполиции, им стал Игорь Клименко", - написал Гончарук.

Клименко начал службу в органах МВД с 1998 года на должности психолога управления по работе с личным составом Управления МВД в Харьковской области.

С 1999 по 2001 - старший психолог управления по работе с личным составом Управления МВД в Харьковской области. С декабря 2001 по март 2002 - специальный сотрудник Специального миротворческого центра при МВД. С марта 2002 по июнь 2002 - патрульный оперативного взвода специального миротворческого подразделения МВД в Косово Специального миротворческого центра Института управления Национальной академии внутренних дел. С июня 2002 по сентябрь 2004 - начальник отделения профессионального психологического отбора и профессиональной ориентации центра практической психологии при Управлении МВД в Харьковской области. С 2004 по 2008 - главный психолог центра практической психологии департамента работы с персоналом МВД.

Февраль - март 2008 года - заместитель начальника отдела анализа и статистического учета инспекции по личному составу департамента кадрового обеспечения МВД. С марта 2008 по июнь 2010 - начальник центра практической психологии департамента кадрового обеспечения МВД. С июня 2010 по апрель 2011 - заместитель начальника управления - начальник отдела психологического обеспечения департамента кадрового обеспечения МВД. С апреля 2011 по июнь 2011 - и. о. начальника управления социально-психологической работы департамента кадрового обеспечения МВД.

С июня 2011 по сентябрь 2011 - начальник управления социально-психологической работы департамента кадрового обеспечения МВД. С сентября по декабрь 2011 - заместитель начальника управления инспекции по личному составу и психологического обеспечения - начальник отдела психологического обеспечения департамента кадрового обеспечения МВД. С декабря 2011 по декабрь 2014 - начальник управления профессиональной подготовки и образования департамента кадрового обеспечения МВД. Декабрь 2014 - ноябрь 2015 - заместитель начальника департамента кадрового обеспечения МВД.

С ноября 2015 по октябрь 2017 - начальник департамента кадрового обеспечения Национальной полиции. С октября 2017 по март 2018 - заместитель главы Национальной полиции - начальник департамента кадрового обеспечения. С марта 2018 - заместитель главы Национальной полиции.

Клименко - генерал полиции третьего ранга, кандидат психологических наук.

Как сообщали Українськi Новини, 24 сентября Князев подал в отставку. Ранее сообщалось, что на место Князева могут назначить человека, приближенного к Зеленскому и Богдану.

Больше новостей о: Сергей Князев Национальная полиция Украины Игорь Клименко

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