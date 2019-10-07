В Україні масово перевіряють пенсіонерів: кого можуть змусити повернути гроші

В той час, як показник середньої зарплати для пенсії зменшився, в Україні пенсіонерів незабаром почнуть масово перевіряти, але вже зараз проводяться перевірки, які виявляють тисячі порушень, після чого чиновники вимагають повернути в бюджет отримані виплати.

Одним з основних порушень серед пенсіонерів є тіньова зайнятість. Соціальну пенсію українці можуть отримувати тільки в тому разі, якщо вони вже вийшли з працездатного віку, а їх дохід менше ніж прожитковий мінімум. При цьому люди часто працюють нелегально і отримують свою пенсію, пише OBOZREVATEL.

Виплати мертвим душам. Іноді пенсіями і користуються шахраї. Так, у Дніпрі в справу втрутилася навіть прокуратура. Оскільки в процесі перевірки Пенсійним фондом з'ясувалося, що хтось привласнював гроші вже померлих літніх людей. Таких історій у Дніпрі назбиралося відразу п'ять.

Через виїзд за кордон. У схожу історію потрапив і відомий релігієзнавець і колишній бранець бойовиків Ігор Козловський. Торік Пенсійний фонд припинив виплачувати йому пенсію. Коли вчений пішов дізнатися, в чому справа, співробітники фонду сказали, мовляв, вони отримали інформацію від СБУ, що він перетинав кордон України. А згідно з постановою Кабміну всім переселенцям, які виїжджають за кордон, припиняють виплати.

Пенсії із втрати годувальника для лже-студентів. Часто держава просить повернути гроші українців, які втратили годувальника. Зазвичай це студенти ВНЗ чи училищ, які отримували допомогу до 23 років, оскільки хтось із рідних у них помер. Але коли закінчують навчання або відраховані з навчального закладу, то вони "забувають" повідомити про це у Пенсійний фонд.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з поданим до Верховної Ради проекту держбюджету на 2020 рік, мінімальна пенсія для тих, кому вона буде оформлятися у 2020 році може зрости з наступного року до 1638 грн, з 1 липня до 1712 грн, з 1 грудня – 1769 грн.

Тим часом Кабмін врегулював виплату пенсій переселенцям.