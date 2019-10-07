На Багамах через місяць після урагану "Доріан" під завалами знайшли цуценя

Рятувальники через місяць після урагану "Доріан" знайшли цуценя під завалами на Багамських островах. Про це повідомляє "CNN".

Собаку, яку тепер називаю "Диво", знайшли члени Big Dog Ranch Rescue за допомогою інфрачервоного виявлення від дрона. Його майже розчавило до смерті. Після обвалення будівлі, Диво потрапив під бите скло, кондиціонер та будівельне сміття.

За словами рятувальників, 1-річна собака виживала тільки на дощовій воді і була "скелетна і худа". Незважаючи на свій важкий стан, Диво вітав рятувальників з виляючим хвостом. Цуценяті надають медичну та моральну підтримку, і сподіваються на повне одужання.

"Диво буде готовий до усиновлення після відновлення, якщо тільки його власники не заявлять про нього", - сказав один з рятувальників.







Як повідомляли Українські Новини, на Багамах через ураган "Доріан" шукають більше тисячі осіб.



Раніше мешканка Багамських островів сховала у своєму будинку майже 100 собак від урагану "Доріан".



Тим часом NASA показали ураган "Доріан" з космосу.