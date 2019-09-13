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13 сентября 2019, пятница, 11:56 178
Америка 2019-09-13T12:01:20+03:00
Українські Новини
На Багамах из-за урагана "Дориан" ищут более тысячи человек

На Багамах из-за урагана "Дориан" ищут более тысячи человек

Количество лиц, которых считают пропавшими без вести в результате мощного урагана "Дориан", котый показали из космоса, что несколько дней подряд бушевал на Багамах, существенно сократилось по сравнению с предыдущими данными.

По обнародованной вечером в четверг, 12 сентября, информации местного ведомства, отвечающего за преодоление последствий чрезвычайных ситуаций, пропавшими без вести теперь считают 1300 человек, пишет DW со ссылкой на AFP.

По состоянию на 11 сентября ведомство озвучило цифру в 2,5 тысячи. Однако после сверки списков многие из перечня пропавших без вести были обнаружены во временных приютах и ​​среди эвакуированных.

По предварительным данным, ураган "Дориан" нанес ущерб островном государстве на семь миллиардов долларов США. Правительство пока не подтвердило эту цифру, информирует агентство AP. Официально подтверждена гибель 50 человек от стихийного бедствия. В то же время представители власти опасаются, что число погибших продолжит расти и может достигнуть нескольких сотен, поскольку спасатели еще не добрались до отдаленных районов.

Напомним, "Дориан" ударил по северной части островного государства вечером воскресенья, 1 сентября. Когда он достиг Багамских островов, то скорость ветра достигала 300 километров в час, что соответствовало самой высшей пятой категории опасности ураганов по шкале Саффира-Симпсона. Таким образом, этот ураган стал самым мощным, зафиксированным на Багамах с момента начала наблюдений за тропическими ураганами. "Дориан" свирепствовал на Багамах трое суток. Жительница Багамских островов укрыла в своем доме почти 100 собак от урагана "Дориан".

Также ураган "Дориан", который накрыл восточное побережье Флориды, вынес на один из пляжей американского штата большой пакет кокаина. 

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