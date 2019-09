NASA показали ураган "Дориан" из космоса

Отмечается, что на протяжении нескольких последних дней оба американских агентства пристально следили за ураганом, предоставляя данные о необычайной и страшной силе стихии. Американский астронавт Кристина Кох, которая сейчас находится на МКС, сделала снимки с высоты примерно 400 километров над поверхностью Земли. На них можно хорошо рассмотреть масштабы урагана в момент, когда он добрался до Багамских островов.

Cameras outside the station captured views at 11:27 a.m. ET on Sept. 2 of #HurricaneDorian over the northwestern Bahamas. The @NWSNHC said Dorian was almost stationary, moving toward the west at just 1 mile an hour just over 100 miles east of West Palm Beach, Florida. pic.twitter.com/b6ph2teoIZ