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  • На Донбасі бойовики з великокаліберного кулемета розстріляли українського воїна
06 жовтня 2019, неділя, 23:55 8
Події 2019-10-07T00:03:06+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики з великокаліберного кулемета розстріляли українського воїна

На Донбасі бойовики з великокаліберного кулемета розстріляли українського воїна

Іван Дейкун. Фото:
Іван Дейкун. Фото: "Цензор.немає"

Сьогодні, 6 жовтня, в районі Красногорівка Донецької області загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу уродженець Южноукраїнська Миколаївської області Іван Дейкун. Про це повідомляє "Думська".

В командуванні частини, 41-річного старшого солдата уразило кілька куль, випущених з великокаліберного кулемета. Він помер на місці від больового шоку та втрати крові.

Як повідомляє "Цензор.нет", заступник командира бойової машини - навідник-оператор 1-го механізованого батальйону Іван Дейкун зазнав несумісні з життям поранення грудної клітини калібром 7,62 мм.

Дейкун Іван Вікторович народився 23 липня 1978 року. Тіло військовослужбовця направлено в морг Курахівської ЦРЛ Донецької області.

Як повідомляли Українські Новини, 5 жовтня бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях сил ООС, один військовий був поранений і один зазнав травми.

Крім того, жителі Донбасу провели акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ. Кілька десятків людей заспівали Гімн України просто біля самого пункту пропуску.

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