В зоне ООС украинские военные понесли потери

Боевики 17 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 1 военнослужащий погиб и 1 ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил возле Павлополя, Новотроицкого, Богдановки, Красногоровки и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 8 раз обстрелял украинские позиции возле Новолуганского, Попасной, Золотого-4, Луганского и Зайцево.

В течение текущих суток в результате вражеского обстрела 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, 5 октября боевики 24 раза обстреляли позиции сил ООС, 1 военный был ранен и 1 травмирован.

Тем временем жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск.