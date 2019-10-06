подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
06 октября 2019, воскресенье, 20:56 245
Силовые структуры 2019-10-06T21:01:06+03:00
Українські Новини
В зоне ООС украинские военные понесли потери

В зоне ООС украинские военные понесли потери

Свечка Фото: pixabay.com
Свечка Фото: pixabay.com

Боевики 17 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 1 военнослужащий погиб и 1 ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил возле Павлополя, Новотроицкого, Богдановки, Красногоровки и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 8 раз обстрелял украинские позиции возле Новолуганского, Попасной, Золотого-4, Луганского и Зайцево.

В течение текущих суток в результате вражеского обстрела 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, 5 октября боевики 24 раза обстреляли позиции сил ООС, 1 военный был ранен и 1 травмирован.

Тем временем жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск.

Больше новостей о: война на Донбассе ООС Ситуация в зоне ООС Потери в зоне ООС

Архив
Новости
Акция протеста в Минске. Фото: Радио Свобода
В Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией 21:26
В зоне ООС украинские военные понесли потери 20:56
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Гонка Timeattac в Черкассах. Фото:
В Черкассах на гонке автомобиль вылетел с трассы в зрителей 20:14
В Золотом-4 и Катериновке за безопасность граждан во время разведения войск поручилась полиция 19:53
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской 13:27
больше новостей
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok