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06 жовтня 2019, неділя, 22:18 9
Життя 2019-10-07T00:15:02+03:00
Українські Новини
Рятувальники оголосили штормове попередження через сильні заморозки

Рятувальники оголосили штормове попередження через сильні заморозки

Заморозки.Фото: motto.net.ua
Заморозки.Фото: motto.net.ua

В деяких областях України з понеділка, 7 жовтня, рятувальники попереджають про погіршення погодних умов.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними УкрГідрометцентру, вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°, 7 жовтня у південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-6°, вночі 7-9 жовтня по Києву сильні заморозки у повітрі 0-3°", - йдеться в ньому.

Крім того, рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на водоймах країни.

Так, за даними синоптиків, 6 -7 жовтня на рiчках басейну Днiстра (Iвано-Франкiвська, Львiвська обл.) та річках Закарпаття  очiкується пiдйом рiвнiв води на 0.2 - 1.0 м над рiвнями 5 жовтня на 8 год, без негативних наслідків.

Як повідомляли Українські Новини, українські Карпати засипало снігом. Синоптики прогнозують, що заморозки на заході країни протримаються кілька днів.

Тим часом синоптик попередила про подальше похолодання.

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