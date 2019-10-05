У Зеленського зібралися в зону розведення військ, щоб переконатися в безпеці місцевих жителів

Представники влади наступного тижня відвідають міста розведення військ Петрівське, Золоте та Станиця Луганська (всі - Луганська область), щоб переконатися в тому, що місцеві жителі знаходяться в безпеці.

Про це йдеться на сторінці Офісу Президента України в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

Рішення було прийнято на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленском, яка була присвячена питанням безпеки і оборони. У ній також взяли участь начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, голова СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, помічник Президента Андрій Єрмак та інші.

"Наступного тижня представники влади відвідають Петровське, Золоте та Станиця Луганська, щоб особисто переконатися в тому, що місцевим мешканцям нічого не загрожує", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, на зустрічі також обговорили будівництво мосту через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської, де відкрили тимчасовий перехід для громадян. Також Зеленський назвав питання безпеки українців, особливо населення в зоні розведення, і досягнення стійкого миру, пріоритетними.

Крім того, на зустрічі обговорювалася увага питанням соціального забезпечення учасників бойових дій.

"Президент запевнив, що ніякі пільги для військових, які захищали територіальну цілісність України, не будуть скасовувати. У державному бюджеті на наступний рік має бути передбачено фінансування соціального забезпечення військовослужбовців", - підкреслюється в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пообіцяв, що капітуляції через "формули Штайнмайєра" не буде. Тим часом жителі Донбасу провели акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ.