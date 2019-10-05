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  • Підліток зарізав жінку і поранив її дочку і чоловіка на Волині
05 жовтня 2019, субота, 22:50 8
Події 2019-10-05T23:30:02+03:00
Українські Новини
Підліток зарізав жінку і поранив її дочку і чоловіка на Волині

Підліток зарізав жінку і поранив її дочку і чоловіка на Волині

Наручники.
Наручники.

Правоохоронці затримали 14-річного підлітка, який убив жінку і поранив ще 2 осіб у Волинській області.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини.

"Неповнолітній волинянин завдав смертельне ножове поранення 41-річній мешканці Ковеля і поранив ще двох осіб, 44-річного чоловіка та 16-річну дівчину. Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, увечері 4 жовтня 14-річний житель Ковеля за місцем проживання місцевої жительки завдав їй смертельне ножове поранення. Жінка померла на місці події. Крім цього, зловмисник вдарив ножем її 44-річного чоловіка і завдав ножові поранення 16-річній доньці потерпілої, чоловіка госпіталізували.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини події та мотиви скоєння умисного вбивства неповнолітнім. Досудове розслідування триває.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті, зокрема, передбачає до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, в Одеській області 12-річний підліток випадково застрелив свого знайомого з рушниці, а в Коломиї після сварки адвокат вбив дружину, підпалив будинок і застрелився.

Крім того, дві жінки-співробітниці української прикордонної служби вбили новонароджену.

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