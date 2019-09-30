Хотел похвастаться: в Одесской области 12-летний подросток случайно застрелил своего знакомого из ружья

Вчера, 29 сентября, в одном из сел Беляевского района Одесской области 12-летний подросток случайно застрелил своего 15-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Так, сообщается, что подросток решил похвастаться дедовским охотничьим оружием, но произошел выстрел. От полученного ранения 15-летний знакомый подростка умер.

Отмечается, что на данный момент полиция возбудила дело по статье "Умышленное убийство".

"Владельца оружия и парня доставили в участок, ребенка допросили в присутствии родителей и психолога. С парнем продолжают работать психологи. Оружие изъято. Полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему подростку в причастности к убийству 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Прокуратура заявляет, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер через 3 дня.