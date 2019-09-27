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27 сентября 2019, пятница, 10:15 977
Силовые структуры 2019-09-27T10:19:26+03:00
Українські Новини
Две женщины-пограничницы убили новорожденную: им грозит пожизненный срок

Две женщины-пограничницы убили новорожденную: им грозит пожизненный срок

Государственное бюро расследований сообщило 2 женщинам-пограничникам о подозрении в убийстве новорожденного ребенка во Львовской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении в убийстве новорожденного ребенка двум женщинам, которые служат во Львовском пограничном отряде Западного территориального управления Государственной пограничной службы Украины", - сказано в нем.

Досудебным расследованием установлено, что 29 июля сотрудница пограничной службы после домашних родов умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и ударила новорожденную девочку по голове - как следствие, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Родная сестра роженицы, которая также работает в Госпогранслужбе, поместила еще живого травмированного ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места проживания семьи.

На данный момент двум женщинам сообщено о подозрении по п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору) Уголовного кодекса.

В Лычаковский суд Львова подано ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году полиция задержала 25-летнюю женщину по подозрению в убийстве новорожденного ребенка во Львове.

 

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