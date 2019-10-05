Бійку зі стріляниною і крадіжками влаштували біля супермаркету в Києві

Правоохоронці розшукують зловмисників, які влаштували бійку і стрілянину біля супермаркету на вулиці Закревського в Києві.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Нацполіції в Києві, передають Українські Новини.

"Пригода сталася вчора ввечері біля супермаркету на вулиці Закревського в Деснянському районі столиці. Поліцейські отримали повідомлення про бійку з потерпілим і відразу виїхали для з'ясування причин і обставин події", - сказано в ньому.

Правоохоронці встановили, що словесна перепалка почалася в супермаркеті між компанією з трьох молодих людей напідпитку і чоловіком. Зазначається, що чоловік зателефонував своїм знайомим, які на вулиці допомогли йому вирішити конфлікт.

Коли всі розходилися, він зауважив, що у нього зник телефон і попросив опонентів його повернути, проте незабаром до супермаркету під'їхали дві машини, з яких вибігли невідомі і почали бити потерпілого і чотирьох його друзів.

Під час конфлікту пролунав постріл - і зловмисники втекли на двох іномарках. При огляді на місці події вилучили одну гільзу. В результаті бійки чоловік 1947 року народження отримав тілесні ушкодження, після чого був доставлений в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою та травмою ноги.

Крім того, у його знайомих зникла сумка і мобільний телефон.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться необхідні оперативно-розшукові заходи.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні правоохоронці вилучили у чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, тубус з гранатомета, карабін і пістолет.

Раніше чоловіка, який стріляв у тролейбусі Києва, затримали в іншому тролейбусі. Крім того, в Києві чоловік через собаку влаштував стрілянину по відвідувачам кафе.