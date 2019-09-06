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06 сентября 2019, пятница, 22:55 19
Силовые структуры 2019-09-06T22:59:04+03:00
Українські Новини
Стрелявшего в троллейбусе Киева мужчину задержали в другом троллейбусе, - полиция

Стрелявшего в троллейбусе Киева мужчину задержали в другом троллейбусе, - полиция

Задержанный стрелок. Фото: Оксана Блищик/Facebook
Задержанный стрелок. Фото: Оксана Блищик/Facebook

Злоумышленника, ранившего в пятницу двух мужчин из пистолета в Голосеевском районе Киева, задержали в троллейбусе.

Об этом сообщила начальница отдела коммуникации полиции Киева Оксана Блищик на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Злоумышленника, стрелявшего в одного мужчину в троллейбусе, в в другого - на остановке общественного транспорта, задержали в... троллейбусе", - сообщила Блищик.

По ее словам, в его рюкзаке обнаружили оружие, из которого злоумышленник, вероятно, стрелял.

Задержанный стрелок. Фото: Оксана Блищик/FacebookЗадержанный стрелок. Фото: Оксана Блищик/Facebook

Задержанный доставлен в управление полиции для проведения следственных действий.

Оружие, найденное у задержанного. Фото: Оксана Блищик/FacebookОружие, найденное у задержанного. Фото: Оксана Блищик/Facebook

Блищик отметила, что стрелявшего опознал мужчина, который и сообщил о его местонахождении полицейским.

Как сообщали Українські Новини, пресс-служба Киевпастранса отрицает стрельбу в троллейбусе. Ранее в Голосеевском районе Киева мужчина угрожал взорвать гранату.

Также  в Голосеевском районе Киева двое мужчин получили ранения из-за стрельбы.

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Задержанный стрелок. Фото: Оксана Блищик/Facebook
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