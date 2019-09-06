Стрелявшего в троллейбусе Киева мужчину задержали в другом троллейбусе, - полиция

Злоумышленника, ранившего в пятницу двух мужчин из пистолета в Голосеевском районе Киева, задержали в троллейбусе.\r\nОб этом сообщила начальница отдела коммуникации полиции Киева Оксана Блищик на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Злоумышленника, стрелявшего в одного мужчину в троллейбусе, в в другого - на остановке общественного транспорта, задержали в... троллейбусе", - сообщила Блищик.\r\nПо ее словам, в его рюкзаке обнаружили оружие, из которого злоумышленник, вероятно, стрелял.\r\nЗадержанный стрелок. Фото: Оксана Блищик\/Facebook\r\nЗадержанный доставлен в управление полиции для проведения следственных действий.\r\nОружие, найденное у задержанного. Фото: Оксана Блищик\/Facebook\r\nБлищик отметила, что стрелявшего опознал мужчина, который и сообщил о его местонахождении полицейским.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, пресс-служба Киевпастранса отрицает стрельбу в троллейбусе. Ранее в Голосеевском районе Киева мужчина угрожал взорвать гранату. \r\nТакже в Голосеевском районе Киева двое мужчин получили ранения из-за стрельбы.