Стрелявшего в троллейбусе Киева мужчину задержали в другом троллейбусе, - полиция

Злоумышленника, ранившего в пятницу двух мужчин из пистолета в Голосеевском районе Киева, задержали в троллейбусе.

Об этом сообщила начальница отдела коммуникации полиции Киева Оксана Блищик на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Злоумышленника, стрелявшего в одного мужчину в троллейбусе, в в другого - на остановке общественного транспорта, задержали в... троллейбусе", - сообщила Блищик.

По ее словам, в его рюкзаке обнаружили оружие, из которого злоумышленник, вероятно, стрелял.

Задержанный стрелок. Фото: Оксана Блищик/Facebook

Задержанный доставлен в управление полиции для проведения следственных действий.

Оружие, найденное у задержанного. Фото: Оксана Блищик/Facebook

Блищик отметила, что стрелявшего опознал мужчина, который и сообщил о его местонахождении полицейским.

Как сообщали Українські Новини, пресс-служба Киевпастранса отрицает стрельбу в троллейбусе. Ранее в Голосеевском районе Киева мужчина угрожал взорвать гранату.

Также в Голосеевском районе Киева двое мужчин получили ранения из-за стрельбы.