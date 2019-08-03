В Киеве мужчина из-за собаки устроил стрельбу по посетителям кафе: трое раненых

Ночью 3 августа в одном из заведений Святошинского района Киева мужчина обстрелял компанию отдыхающих. Находясь в нетрезвом состоянии он открыл огонь по двум женщинам и мужчине.\r\nИнцидент произошел по адресу улица Мира, 13 около 00:00. Об этом сообщает Информатор.\r\nПо данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь. Он достал пистолет и начал стрелять по трем отдыхающим.\r\n\r\nСтрельба в Киеве. Фото: Информатор\r\nК счастью, все трое пострадавших остались живы. Их в срочном порядке доставили в больницу медики скорой помощи. Мужчина истратил 6 патронов, хаотично стреляя в разные части тела людей.\r\nПо предварительной информации, у жертв имеются огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела. Стрелявшего на месте происшествия оперативно задержали правоохранители. Он находился в нетрезвом состоянии, а на лице были следы побоев.