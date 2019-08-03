подписаться на рассылку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
03 августа 2019, суббота, 11:17 336
Происшествия 2019-08-03T13:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве мужчина из-за собаки устроил стрельбу по посетителям кафе: трое раненых

В Киеве мужчина из-за собаки устроил стрельбу по посетителям кафе: трое раненых

Стрельба в Киеве. Фото: Информатор
Стрельба в Киеве. Фото: Информатор

Ночью 3 августа в одном из заведений Святошинского района Киева мужчина обстрелял компанию отдыхающих. Находясь в нетрезвом состоянии он открыл огонь по двум женщинам и мужчине.

Инцидент произошел по адресу улица Мира, 13 около 00:00. Об этом сообщает Информатор.

По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь. Он достал пистолет и начал стрелять по трем отдыхающим.

Стрельба в Киеве. Фото: ИнформаторСтрельба в Киеве. Фото: Информатор

К счастью, все трое пострадавших остались живы. Их в срочном порядке доставили в больницу медики скорой помощи. Мужчина истратил 6 патронов, хаотично стреляя в разные части тела людей.

По предварительной информации, у жертв имеются огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела. Стрелявшего на месте происшествия оперативно задержали правоохранители. Он находился в нетрезвом состоянии, а на лице были следы побоев.

Больше новостей о: Стрельба стрельба в Киеве

Архив
Новости
Циклон принесет грозы с градом даже на юг Украины: прогноз на воскресенье 13:16
Украина введет безвиз для интуристов, едущих на лечение в Трускавец 12:47
Госдеп США объявил о новых санкциях против России 12:16
Зеленский израсходовал в Канаде 3,5 млн 11:56 Документ
Члены ЦИК на самолете МВД со спецназом полетели в скандальный округ под Донецком 11:47
больше новостей
Циклон из Румынии испортит погоду на выходных: синоптик рассказала, когда вернется тепло 06:00 Карта
Новым премьером может стать тайный советник Президента Зеленского 14:40 Мнение
Без права на субсидию: 4 топ-хитрости оформления соцпомощи среди украинцев 07:30
Богдан не пришел в Офис Президента на работу 10:57
Суд обязал ГБР открыть дело в отношении Парубия из-за выборов 14:32
больше новостей
Суд обязал ГБР открыть дело в отношении Парубия из-за выборов 14:32
Зеленский израсходовал в Канаде 3,5 млн 11:56 Документ
Новым премьером может стать тайный советник Президента Зеленского 14:40 Мнение
Участники АТО-переселенцы за законодательное урегулирование вопросов местного самоуправления на оккупированных территориях 13:43
Сегодня в Киеве по Южному мосту ограничат движение до осени 08:11
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok