В Киеве мужчина из-за собаки устроил стрельбу по посетителям кафе: трое раненых

Ночью 3 августа в одном из заведений Святошинского района Киева мужчина обстрелял компанию отдыхающих. Находясь в нетрезвом состоянии он открыл огонь по двум женщинам и мужчине.

Инцидент произошел по адресу улица Мира, 13 около 00:00. Об этом сообщает Информатор.

По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь. Он достал пистолет и начал стрелять по трем отдыхающим.

Стрельба в Киеве. Фото: Информатор

К счастью, все трое пострадавших остались живы. Их в срочном порядке доставили в больницу медики скорой помощи. Мужчина истратил 6 патронов, хаотично стреляя в разные части тела людей.

По предварительной информации, у жертв имеются огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела. Стрелявшего на месте происшествия оперативно задержали правоохранители. Он находился в нетрезвом состоянии, а на лице были следы побоев.