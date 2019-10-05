У Росії 10-річного хлопчика зачинили в камері зберігання

У торговому центрі російської Кубані в місті Гарячий Ключ знайшли дитину, замкнену в камері зберігання після того, як в турецькому готелі на російських дітей вилили палаюче масло

Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Гарячий Ключ life" в соцмережі Instagram.

Співробітниці супермаркету почули звуки з камери зберігання і, коли не змогли знайти від неї ключ, їм допоміг виламати двері комірки один з відвідувачів магазину. В ній виявився хлопчик, якому на вигляд близько 10 років.

При цьому жінки впізналу дитини, судячи з фрази "Це Ларискин", що прозвучала за кадром. Уточнюється, що Лариса також є однією із співробітниць супермаркету. Як дитина потрапила у камеру і скільки в ній знаходилася - невідомо.

Автори відео повідомляють, що, за деякими даними, дитина залізла в камеру самостійно, однак це не пояснює, як вона виявилася в ній замкнена. Щодо інциденту проводиться перевірка.

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