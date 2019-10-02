Мне не нужен этот ребенок, - американка шокировала жестоким обращением с младенцем

Американка по имени Тибреша Секстон в прямом эфире в Facebook всеми действиями показала, что ей не нужна ее дочь. Об этом сообщает The Sun.

На видео в прямом эфире видно, как женщина лежит и пытается зажечь сигарету. Другой рукой она небрежно держит ребенка. Когда ей удается закурить, она поднимает малыша рукой вверх. Далее она резко начинать качать младенца.

Возмущенные пользователи Facebook показали ролик полиции, и впоследствии женщину арестовали. Она объяснила полицейским свое зачвление тем, что "этот ребенок ей не нужен", но заявила, что младенец находится в безопасности. Однако в доме Секстон правоохранители нашли несколько пустых бутылок из-под алкоголя.

Женщине было предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми с отягчающими обстоятельствами. Ей также было предъявлено обвинение в сопротивлении аресту и хулиганстве. Секстон должна предстать перед судом 4 октября. Девочка сейчас находится под опекой матери Секстон.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Марокко журналистке дали год тюрьмы за аборт.

Кроме того, в Сумской области родители до смерти избили четырехлетнюю дочь, отказавшуюся есть.