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03 октября 2019, четверг, 21:29 1253
Наука 2019-10-03T21:36:37+03:00
Українські Новини
Россия оказалась местом рождения средневековой чумы

Россия оказалась местом рождения средневековой чумы

Череп. Фото: pixabay
Череп. Фото: pixabay

Международная группа ученых пришла к выводу, что древний штамм чумной палочки родом из России, а именно с татарстанского города Лаишев в Поволжье.

Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на научную работу в журнале Nature Communications.

"Черная смерть" - вторая по историческим перечнем пандемия чумы - в свое время уничтожила почти 60% населения Европы. Международная команда ученых нашла возможное место происхождения ее возбудителя. Оно расположено на территории современной Российской Федерации.

Так, ученые воссоздали своеобразное "генеалогическое древо" бактерии, исследуя останки зараженных людей из разных стран.

"Эти данные указывают на проникновение Y. pestis - чумной палочки - в Европу через восток", - сказала архегенетик Мария Спиру из Института Макса Планка.

Она отметила, что судя по всему, один штамм был "предком" всех последующих бактерий, которые и вызвали вторую пандемии чумы. Исследователи сообщают, что древний штамм чумной палочки родом из России, а именно с татарстанского города Лаишев в Поволжья.

В то же время ученые отмечают, что подобные выводы всегда ограничены количеством исследуемых останков, поэтому, возможно, чумовая палочка могла иметь и древних предков в другом месте, впрочем пока о них неизвестно.

Как сообщали Українські Новини, на Мадагаскаре бушует легочная чума, из-за которой пострадало более 2000 человек, поэтому МИД не рекомендует украинцам ехать на остров

Напомним, в Одесской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней.

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