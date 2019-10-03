Россия оказалась местом рождения средневековой чумы

Международная группа ученых пришла к выводу, что древний штамм чумной палочки родом из России, а именно с татарстанского города Лаишев в Поволжье.

Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на научную работу в журнале Nature Communications.

"Черная смерть" - вторая по историческим перечнем пандемия чумы - в свое время уничтожила почти 60% населения Европы. Международная команда ученых нашла возможное место происхождения ее возбудителя. Оно расположено на территории современной Российской Федерации.

Так, ученые воссоздали своеобразное "генеалогическое древо" бактерии, исследуя останки зараженных людей из разных стран.

"Эти данные указывают на проникновение Y. pestis - чумной палочки - в Европу через восток", - сказала архегенетик Мария Спиру из Института Макса Планка.

Она отметила, что судя по всему, один штамм был "предком" всех последующих бактерий, которые и вызвали вторую пандемии чумы. Исследователи сообщают, что древний штамм чумной палочки родом из России, а именно с татарстанского города Лаишев в Поволжья.

В то же время ученые отмечают, что подобные выводы всегда ограничены количеством исследуемых останков, поэтому, возможно, чумовая палочка могла иметь и древних предков в другом месте, впрочем пока о них неизвестно.

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