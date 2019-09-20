В одном из турецких отелей в поселке Кестель во время финального ужина отдыхающих облили горящим маслом. Среди пострадавших были маленькие дети, сообщают E1.

Во время кулинарного представления повар допустил ошибку и горящее масло полилось на людей. Трое пострадавших сейчас остаются в больнице, среди которых два мальчика из Екатеренбурга.

"Это был ад. Вы не представляете, как ребёнок орал. Он горел, одежда сгорела, но успели снять. Пострадали восемь человек, реально люди горели. В их числе — два моих сына: им 3,5 года и 10 лет. Один обгорел на 27%, у него ожоги 2 и 3 степени. Он пока не сможет перенести перелет, мы остаёмся на несколько дней в Турции. У второго сына обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле, — рассказывает отец пострадавших детей. По по его словам, ожоги получили еще шесть человек.

Мужчина также рассказал, что помощь пострадавшим оказывали немцы и голландцы, а соотечественники стояли в стороне и снимали происходящее.

По его словам, к отелю где все произошло у него претензий нет. Администрация отеля взяла вину за случившееся на себя, разместили пострадавших в хорошей клинике и оплачивают лечение там. Также они оплатили перелет отцу и дальнейшее лечение в России для детей. Билеты детям и жене оплатит страховая компания.

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