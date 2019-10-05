Мендель звинуватила журналістів у харассменті, хоча сама смикала їх за руки

Прес-секретар Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель звинуватила журналістів у цькуванні і буллинге після того, як її звинуватили в перешкоджання роботі журналістів, зокрема, журналіста програми "Схеми" Юрія Андрушко.

Про це Мендель розповіла в коментарі Bihus.info.

"Якщо у мене і було якесь неправильне поведінка, воно не повинно викликати такого рівня цькування, буллінга і харрасмента. В даному випадку потрібно налагоджувати дорослий діалог між людьми", - сказала Мендель.

Також Мендель зазначила, що планує зустріч з журналістами після звернення до неї комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

"Наскільки я зрозуміла, оскільки зі мною зв'язалися з Комітету з питань свободи слова, ми повинні зустрітися з паном Андрушко, який зі мною зв'язувався, але жодного разу не говорив про якісь питання вибачень, не натякав на якісь образи ... і з іншими журналістами. ... Я розумію ситуацію з Крістофером Міллером, я не знаю, хто третій журналіст", — заявила вона.

Крім того, Мендель сказала, що навіть якщо вона поводилася неправильно, потрібно говорити не лише про свободу слова, але і про стандарти журналістики.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Юлія Мендель закликала журналістів не кидатися на делегації заради красивої картинки.

Тим часом НСЖУ просив Мендель вибачитися за перешкоджання роботі журналіста.