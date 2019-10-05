Міністр Пристайко заявив про можливість відновлення залізничного сполученя з окупованим Донбасом

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що влада України готова до відновлення залізничного сполучення з окупованими територіями Донбасу.

Про це глава МЗС України розповів у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" під час обговорення мосту в Станиці Луганській,, який був відкритий для громадян на тимчасовій основі, пише "Новое вренмя".

Пристайко, зокрема, запевнив, що через місяць-півтора по мосту будуть їздити автомобілі. Пізніше з'являться інші мости і нові перехідні пункти.

"Можливо, з'явиться залізничне сполучення, щоб люди могли комфортно переїжджати з однієї сторони лінії розмежування на іншу", - додав міністр закордонних справ.

Зараз частина залізниць, з якими сполучення зупинили в 2014 році через бойові дії, контролюється терористами ОРДЛО.

Як повідомляли Українські Новини, Вадим Пристайко заявляє про те, що "червоними лініями" України для проведення місцевих виборів на окупованій території Донбасу є демілітаризація цієї території та повернення контролю над державним кордоном, а "планом Б" для так званої "формули Штайнмайєра" є Збройні сили України.

Тим часом, 2 жовтня, в Україні почалися протести проти "формули Штайнмайєра".