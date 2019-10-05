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05 жовтня 2019, субота, 14:49 7
Суспільство 2019-10-05T15:12:57+03:00
Українські Новини
В Станиці Луганській відкрили тимчасовий обхідний міст

В Станиці Луганській відкрили тимчасовий обхідний міст

Міст в Станиці Луганській. Фото: прес-служба штабу ООС
Міст в Станиці Луганській. Фото: прес-служба штабу ООС

Державна служба з надзвичайних ситуацій відкрила тимчасовий обхідний міст в Станиці Луганської (Луганська область).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Станом на 5 жовтня там відкрили тимчасовий обхідний перехід. Його планували звести до 11 жовтня, однак роботи закінчили раніше", - сказано в ньому.

При цьому старі конструкції зруйнованої переправи поки демонтують.

Наголошується, що на дорозі до мосту поклали покриття і наносять розмітку.

Очікується, що роботи на переправі будуть завершені до 15 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський заявив, що були досягнуті домовленості про відвелення військ по всій лінії розмежування на Донбасі. Раніше Зеленський пообіцяв за місяць побудувати міст у Станиці Луганській.

Тим часом Росія не виконувала свої обов'язки із демонтажу фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській. А бойовики відмовилися гарантувати безпеку для відновлення мосту в Станиці Луганській.

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