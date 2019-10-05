Партіям відшкодували майже півмільярда гривень з держбюджету за агітацію перед виборами

Центральна виборча комісія відшкодувала витрати політичних партій на позачергових виборах депутатів Верховної Ради, пов'язані з фінансуванням їхньої передвиборної агітації, у розмірі фактично здійснених політичними партіями витрат

Про це йдеться в повідомленні Цвк, передають Українські Новини.

"Партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" відшкодовано 87 214 297,80 грн, партії "Голос" - 105 669 560,00 грн, партії "Європейська солідарність" - 99 494 126,81 грн, партії "Опозиційна платформа - За життя" - 60 309 381,40 грн, партії "Слуга народу"- 114 640 272,82 грн", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що кошти будуть відшкодовані з державного бюджету.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила новий склад ЦВК з 17 членів.

Громадянська мережа "Опора" не зафіксувала впливають на хід голосування та результати підрахунку голосів порушень на дострокових виборах Верховної Ради, які відбулися 21 липня.

Водночас у Цвк розповіли про зафіксовані на парламентських виборах порушеннях.