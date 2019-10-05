підписатися на розсилку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
  • Новини
  • Політика
  • Вибори
  • Партіям відшкодували майже півмільярда гривень з держбюджету за агітацію перед виборами
05 жовтня 2019, субота, 14:23 18
Вибори 2019-10-05T14:42:19+03:00
Українські Новини
Партіям відшкодували майже півмільярда гривень з держбюджету за агітацію перед виборами

Партіям відшкодували майже півмільярда гривень з держбюджету за агітацію перед виборами

Гроші Фото: bank.gov.ua
Гроші Фото: bank.gov.ua

Центральна виборча комісія відшкодувала витрати політичних партій на позачергових виборах депутатів Верховної Ради, пов'язані з фінансуванням їхньої передвиборної агітації, у розмірі фактично здійснених політичними партіями витрат

Про це йдеться в повідомленні Цвк, передають Українські Новини.

"Партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" відшкодовано 87 214 297,80 грн, партії "Голос" - 105 669 560,00 грн, партії "Європейська солідарність" - 99 494 126,81 грн, партії "Опозиційна платформа - За життя" - 60 309 381,40 грн, партії "Слуга народу"- 114 640 272,82 грн", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що кошти будуть відшкодовані з державного бюджету.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила новий склад ЦВК з 17 членів.

Громадянська мережа "Опора" не зафіксувала впливають на хід голосування та результати підрахунку голосів порушень на дострокових виборах Верховної Ради, які відбулися 21 липня.

Водночас у Цвк розповіли про зафіксовані на парламентських виборах порушеннях.

Більше новин про: Батьківщина Голос ЦВК Слуга народу Агітація Передвиборча агітація Європейська солідарність

Архів
Новини
Богдан і Варвыш в Анкарі. Фото: lb.ua
Богдана з друзями помітили на відпочинку в Туреччині 15:40
В Станиці Луганській відкрили тимчасовий обхідний міст 14:49
Партіям відшкодували майже півмільярда гривень з держбюджету за агітацію перед виборами 14:23
ЦВК скасувала реєстрацію 4 кандидатів у депутати Ради 14:03
До -5 вночі та мокрий сніг: у неділю в Україні різко похолодає 13:53 Карта
більше новин
Рябошапка відповів на фразу Зеленського про 100% його генпрокурора 17:11
Зеленському та Лукашенку подарували ракети Firefly 16:30
"Укртютюн" просить депутатів відхилити поправку до законопроекту 1049 щодо встановлення націнок на тютюнові вироби 11:44
Республіканське видання визнало, що Джо і Хантер Байдени працювали в рамках законодавства 17:24
Тільки діджиталізація дозволить бути конкурентними на ринку девелопменту, - Вавриш 14:41
більше новин
До наступного року Україна закриє всі російськомовні школи, - міністр освіти 08:48
Наступного тижня запланований масштабний обмін, - Пристайко 23:25
ЄС офіційно не визнаватиме російські паспорти жителів окупованого Донбасу 16:50
Білорусь звільнила засудженого до восьми років в'язниці Шаройка 14:32
ДБР повідомило Пашинському про підозру у справі про стрілянину в Хімікуса, - Варченко 15:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok