Нарушений на выборах Рады, влияющих на ход голосования и результаты подсчета голосов не зафиксировано

Гражданская сеть "Опора" не зафиксировала влияющих на ход голосования и результаты подсчета голосов нарушений на досрочных выборах Верховной Рады, которые состоялись 21 июля.

Об этом на пресс-конференции заявила председатель правления "Опоры" Ольга Айвазовская, передают Українськi Новини.

"Системных нарушений, которые повлияли бы на ход голосования, а также результат подсчета голосов по состоянию на этот час нами не выявлено. Тем не менее это не значит, что в ходе голосования и на этапе подведения итогов нарушений как таковых не было", - сказала она.

В частности, по ее словам, на 10% участков лицам выдавали бюллетени без законных оснований.

При этом Айвазовская отметила снижение тенденции фотографирования бюллетеней.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК посчитал 52,7% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует, "Евросолидарность" - ослабляет позиции.

Ранее в Запорожской области членов избиркома поймали на попытке фальсификации результатов выборов.