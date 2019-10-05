Немає складу порушення: Суд закрив справу на водія з кортежу Зеленського за ДТП під Запоріжжям

Деснянський районний суд Києва закрив справу щодо одного з водіїв з кортежу Президента Володимира Зеленського, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду без жертв у Запорізькій області, через відсутність складу порушення. Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.

"Постановою судді Деснянського райсуду Лісовської від 3 вересня справу стосовно Довбні (інспектора батальйону по забезпеченню супроводу патрульної поліції) закрито у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного порушення", - йдеться у відповіді.

Рішення по другому водієві - Блощинському - поки не прийнято Шевченківським райсудом Києва.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники поліції склали два адмінпротоколи щодо двох водіїв з кортежу Президента Володимира Зеленського, які скоїли ДТП без жертв у Запорізькій області. Раніше ЗМІ повідомили, що 14 липня два автомобіля Volkswagen Touareg і мікроавтобус Volkswagen з кортежу Президента врізалися в автобуси підприємства "Арселорміттал Кривий Ріг", які перевозили дітей в оздоровчий табір. Поліція склала 2 адмінпротоколи за скоєння ДТП водіями з кортежу Зеленського в Запорізькій області.