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25 июля 2019, четверг, 09:56 122
Судебная власть 2019-07-25T09:57:53+03:00
Українські Новини
Админпротоколы по водителям Зеленского, устроившим ДТП с детским автобусом, получил киевский суд

Админпротоколы по водителям Зеленского, устроившим ДТП с детским автобусом, получил киевский суд

ДТП с кортежем Зеленского в Запорожской области.
ДТП с кортежем Зеленского в Запорожской области.

Полиция Запорожской области передала в киевский суд два административных протокола в отношении двух водителей из кортежа Президента Владимира Зеленского, совершившие дорожно-транспортное происшествие без жертв в Запорожской области.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

"Протоколы передали в киевский суд по месту проживания водителей", - сказал сотрудник ведомства.

Водителям грозит штраф в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен) или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Как сообщали Українськi Новини, водителей из кортежа Зеленского, которые устроили ДТП, оштрафуют на 340 гривен или лишат прав.

Также Зеленский уверяет, что его кортеж останавливается на светофорах, а за ДТП в Запорожье офицеров УГО накажут. Ранее кортеж Зеленского увеличился несмотря на его обещания сократить количество автомобилей.

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