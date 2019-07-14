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14 июля 2019, воскресенье, 21:25 46
Происшествия 2019-07-14T21:31:46+03:00
Українські Новини
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем, - СМИ

Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем, - СМИ

Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского.

В Запорожской области колонна автобусов с детьми, возвращавшихся с курортов, попала в ДТП, сообщает "Страна" со ссылкой на Telegram-канал "Это Запорожье".

По предварительной информации, причина происшествия - обгон колонны легковыми авто.

Как видно на фото, легковушки сильно побиты, а один из автобусов угодил в кювет. Пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали.

Авто из кортежа Зеленского.Авто из кортежа Зеленского.

Как стало известно изданию от источников в Управлении госохраны, обгоняли колонну два Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и бус службы безопасности Президента. Они возвращались в Киев, в то время как Зеленский улетел в столицу на самолете.

"В УГО из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда - и ДТП", - добавил источник.

Как сообщали Українські Новини, кортеж Зеленского увеличился, несмотря на его обещания сократить количество автомобилей. Кроме того, Зеленского на "Олимпийский" привез большой кортеж.

Ранее кортеж Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста в Киеве, а также - сбил пенсионера в центре Киева.

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