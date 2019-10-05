Нацполиция привлекла устроивших ДТП водителей из кортежа Зеленского к дисциплинарке

Национальная полиция предупредила о неполном служебном соответствии двух водителей из кортежа Президента Владимира Зеленского, совершивших дорожно-транспортное происшествие без жертв в Запорожской области. Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Решение принято по результатам служебного расследования. "Довбня и Блощинского привлечено к административной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", - сказано в ответе.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники полиции составили два админпротокола в отношении двух водителей из кортежа Президента Владимира Зеленского, которые совершили ДТП без жертв в Запорожской области.

Ранее СМИ сообщили, что в 14 июля два автомобиля Volkswagen Touareg и микроавтобус Volkswagen из кортежа Президента врезались в автобусы предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог", которые перевозили детей в оздоровительный лагерь.