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05 октября 2019, суббота, 09:45 916 Документ
Судебная власть 2019-10-05T09:50:07+03:00
Українські Новини
Нацполиция привлекла устроивших ДТП водителей из кортежа Зеленского к дисциплинарке

Нацполиция привлекла устроивших ДТП водителей из кортежа Зеленского к дисциплинарке

ДТП с кортежем Зеленского в Запорожской области.
ДТП с кортежем Зеленского в Запорожской области.

Национальная полиция предупредила о неполном служебном соответствии двух водителей из кортежа Президента Владимира Зеленского, совершивших дорожно-транспортное происшествие без жертв в Запорожской области. Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Решение принято по результатам служебного расследования.  "Довбня и Блощинского привлечено к административной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", - сказано в ответе.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники полиции составили два админпротокола в отношении двух водителей из кортежа Президента Владимира Зеленского, которые совершили ДТП без жертв в Запорожской области.

Ранее СМИ сообщили, что в 14 июля два автомобиля Volkswagen Touareg и микроавтобус Volkswagen из кортежа Президента врезались в автобусы предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог", которые перевозили детей в оздоровительный лагерь.

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