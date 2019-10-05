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05 жовтня 2019, субота, 09:15 139 Карта
Суспільство 2019-10-05T12:30:02+03:00
Українські Новини
ДСНС попереджає про сильні заморозки по всій Україні, зливи та грози

ДСНС попереджає про сильні заморозки по всій Україні, зливи та грози

Заморозки. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello
Заморозки. Фото: pinterest.com/pin/Marissa Iacoviello

Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила про заморозки по Україні, а також про значні дощі і грозах в окремих областях.

"За даними Укргідрометцентру, вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки в повітрі 0-5°, 7 жовтня у південних і східних областях на поверхні грунту заморозки 0-6°, вночі 7-9 жовтня по Києву сильні заморозки у повітрі 0-3°", - повідомляє сайт ДСНС.

Згідно з повідомленням, крім того, 5 жовтня у південних, вдень і в Дніпропетровській, Полтавській і Харківській областях очікуються значні дощі, місцями грози.

Як повідомляли Українські Новини, потужний атмосферний фронт йде в Україну - синоптик попередила про зливи і похолодання. Тим часом синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень. Починаючи з вихідних, 5 і 6 жовтня, в Україні значно похолодає і у більшій частині країни проллються дощі і навіть зливи, а до початку наступного тижня будуть нічні заморозки. Однак потепління цієї осені ще очікується.

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