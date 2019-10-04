Дубинський заявив, що нардепи не читають закони, за які голосують

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський заявив, що депутати в новій Раді не читають законопроекти, за які голосують. Про це він розповів в інтерв'ю "Стране".

"В основному, ні", - сказав Дубинський у відповідь на питання, чи читають депутати законопроекти, за які голосують. Про себе він сказав, що читає те, що "зрозуміло", а "якщо незрозуміло - консультується з колегами".



"Зі мною поруч сидить класний спеціаліст з права", - розповів депутат.

Однак, якщо він не встигає читати, то "не голосує, або утримується".



"Там, де я не впевнений - не голосую, а якщо не хочу підтримувати - утримуюсь", - сказав Дубинський.

Він також додав, що багато законопроектів, які з'являються в залі - це закони, які "написані не ясно де і ким, які потім підписують лояльні депутати".



"Наприклад, закон 1053 (про касові апарати): на комітет прибіг депутат, який підписався під цим проектом з криками: "Бл@ть, мене попросили це підписати. Я підписав, прочитав і ох@їв", - зазначив нардеп.



Як повідомляли Українські Новини, Олександр Дубинський назвав низьким "інтелектуальний рівень дискусії" в "Слузі народу".



Раніше Дубинський їв під час засідання Ради.



Також Кабінет Міністрів вирішив включити в комісію по відбору незалежних членів наглядових рад держбанків депутата Дубинського.