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04 октября 2019, пятница, 15:05 2093
Верховная Рада и партии 2019-10-04T16:04:19+03:00
Українські Новини
Чтобы не брать кредиты МВФ Арахамия предложил продать все машины своего коллеги по слуге народа Дубинского

Чтобы не брать кредиты МВФ Арахамия предложил продать все машины своего коллеги по слуге народа Дубинского

Александр Дубинский. Фото: facebook.com/dubinskyi
Александр Дубинский. Фото: facebook.com/dubinskyi

Член парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Дубинский считает низким "интеллектуальный уровень" дискуссии в своей фракции.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Так он ответил на выпад главы парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о себе: "Когда Дубинский продаст все свои машины и передаст деньги в бюджет, мы сможем отказаться от МВФ". "В принципе, теперь вам понятен интеллектуальный уровень парламентской дискуссии во фракции?, - резюмировал Дубинский.

Фото: facebook.comФото: facebook.com

Причиной перепалки стало то, что Дубинский назвал свою политсилу "Слуга МВФ". "Мне кажется, это более точное название для нашей партии", - зсказал политик.

Напомним, что из повестки дня Рады изъяли постановление о создании ВСК для расследования работы НБУ времен Гонтаревой.

Ранее Дубинский задал Гончаруку вопрос об Антоне Геращенко и курсе 40 гривен за доллар.

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