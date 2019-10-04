Чтобы не брать кредиты МВФ Арахамия предложил продать все машины своего коллеги по слуге народа Дубинского

Член парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Дубинский считает низким "интеллектуальный уровень" дискуссии в своей фракции.\r\nОб этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.\r\nТак он ответил на выпад главы парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии о себе: "Когда Дубинский продаст все свои машины и передаст деньги в бюджет, мы сможем отказаться от МВФ". "В принципе, теперь вам понятен интеллектуальный уровень парламентской дискуссии во фракции?, - резюмировал Дубинский.\r\nФото: facebook.com\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПричиной перепалки стало то, что Дубинский назвал свою политсилу "Слуга МВФ". "Мне кажется, это более точное название для нашей партии", - зсказал политик.\r\nНапомним, что из повестки дня Рады изъяли постановление о создании ВСК для расследования работы НБУ времен Гонтаревой.\r\nРанее Дубинский задал Гончаруку вопрос об Антоне Геращенко и курсе 40 гривен за доллар.