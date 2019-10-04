Рада схвалила програму діяльності Кабміну

Верховна Рада схвалила програму діяльності Кабінету Міністрів на 5 років із зростанням ВВП на 40%.

За відповідне рішення проголосували 236 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.



Програма встановлює пріоритети і визначає цілі уряду на найближчі 5 років, шляхи досягнення цілей і ключові показники виконання.



Очікується, що в результаті реалізації програми до 2025 року буде досягнуто зростання ВВП на 40%, позитивні зміни демографічної ситуації (народження і повернення в Україну більшої кількості людей, ніж вмираючих і тих, що виїжджають), створено 1 млн нових робочих місць, залучено 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій, наведено в гарний стан всіх основні дороги (24 тис. км), побудовано 5 морських портів і 15 аеропортів, кожен українець буде забезпечений на рівні реального прожиткового мінімуму; рівень забруднення навколишнього середовища зменшиться як мінімум на 20%.



Програма передбачає зниження рівня смертності на 5% і збільшення тривалості життя на 5%. Також планується надання 100% державних послуг онлайн і не менше 60% українців, які користуються онлайн-послугами.



Як повідомляли Українські Новини, 30 вересня Кабмін несподівано зібрався на засідання і прийняв програму діяльності на 2020 рік.



Раніше Кабмін запропонував Раді встановити з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум у розмірі 2 027 гривень, а мінімальну зарплату - 4 723 гривні.



Також Кабмін пропонує Раді легалізувати гральний бізнес.